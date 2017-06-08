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Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu

1860 Münih'i küme düşüren Vitor Pereira'nın ismi, Fransa ekibi Nantes ile anlıyor.

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Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran, bu sezon Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'te görev yapan Vitor Pereira'nın bu seferki adresi Fransa.

NANTES İLE GÖRÜŞÜYOR

Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Nantes'ta, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun Porto'ya transferinin an meselesi olması sonrası, Nantes gözünü bir başka Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'ya çevirdi.

1860 Münih'le 3. Lig'e düştükten sonra görevinden ayrılması beklenen 48 yaşındaki teknik adam, Ligue 1 takımlarından Nantes'la görüşüyor.

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