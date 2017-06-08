Vlad Chiriches Galatasaray'da oynamak istiyor

Galatasaray önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı Kırmızılıların hedefindeki isim olan Napoli'nin Rumen stoperi Vlad Chiriches için görüşmeler hızlandı. İtalyan ekibiyle pazarlıklara devam eden Galatasaray kulübü yetkilileri, transferde aşama kaydetti.

27 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro yıllık ücret vermeyi düşünen yönetim, transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

G.SARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR

Napoli'nin teklife olumlu yaklaştığı ve Chiriches'in de sarı kırmızılı ekipte forma giymek istediği belirtildi. Teknik direktör Igor Tudor'un olumlu rapor verdiği oyunculardan biri olan Chiriches, geçtiğimiz sezon Napoli'de 14 maçta forma giyip 2 gol kaydetmişti.

Tudor bir stoper daha istiyor Hırvat teknik adam, Chiriches'in transfer edilmesi durumunda bir stoperle daha savunmanın güçlendirilmesi yönünde yönetime fikir sundu. Takımdaki stoperlerin devamlılık konusunda sıkıntı yaşadığını düşünen Tudor, yönetimden bir stoper transferi daha istiyor.