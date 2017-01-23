Voleybolda Avrupa mesaisi başlıyor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde, gruplarda 3. hafta maçları oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 MAÇ OYNANACAK

D Grubu'nda lider VakıfBank, grup sonuncusu Almanya'nın Dresdner ekibini İstanbul'da ağırlayacak. İkinci sırada yer alan Eczacıbaşı VitrA, Rusya'nın Uralochka-NTMK takımına konuk olacak. C Grubu'nda 2'de 2 yapan Fenerbahçe ise Polonya'dan Tauron MKS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY RÖVANŞTA

Kadınlar CEV Kupası'nda ise 16'lı final rövanş maçları oynanacak. Galatasaray, İsviçre'de 3-1 kazandığı maçın rövanşında VFM Franches-Montagnes ile sahasında karşılaşacak. Kadınlar Challenge Kupası'nda da 8'li final ilk müsabakaları yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın Slavia EU Bratislava takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Yunanistan'ın Olympiacos takımını konuk edecek Çanakkale Belediyespor da rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.