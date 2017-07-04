Volkan Babacan Beşiktaş'a haber gönderdi

Transfer dönemini şu ana kadar sessiz geçiren ve birçok oyuncu ile ismi anılmasına karşın imza haberi gelmeyen Beşiktaş’ta, ses getirecek sürpriz bir gelişme yaşandı.

"BONSERVİSİMİ ALIRIM"

Yeni sezonda Siyah-Beyazlı takımda oynamak istediğini yetkililere ileten Volkan Babacan; "Bonservis konusunu ben hallederim. Yeter ki siz beni almak için bir hamlede bulunun" dedi.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Fikret Orman’ın da bu transfere olumlu yaklaştığı öğrenildi. A Milli Takım’ın ve Başakşehir’in başarılı kalecisi Volkan Babacan’ın, Siyah-Beyazlı yönetime mesaj gönderip Beşiktaş’ta oynamayı çok istediğini belirttiği öğrenildi.

Geçen sezon da Beşiktaş'a haber gönderdiği öğrenilen deneyimli eldivenin transferine başkan Fikret Orman ile yöneticilerin sıcak baktığı kaydedildi.

Volkan Babacan’ın, Şampiyonlar Ligi’nde direkt olarak gruptan başlayacak olmalarının yanı sıra yeni sezonda da ligde şampiyonluğun en büyük adayı olmaları nedeniyle Beşiktaş'ta oynamayı çok istediğini ifade edildi.

Bonservis konusunu kendisinin halledebileceğini ve sorun çıkmayacağını da belirten Volkan, Beşiktaş yönetiminin transfer için bir hamlede bulunmasının yeterli olacağını söyledi.

MİLLİ TAKIMDA DA SÖYLEDİ

Milli Takım kamplarında da Beşiktaşlı oyunculara bu yöndeki görüşünü paylaştığı ortaya çıkan başarılı eldivenin, "Gıptayla baktığım bir takımsınız. Başakşehir’de çok mutluyum, her şey yolunda ancak ama sizin stadınızdaki atmosferde ve öyle bir takımda forma giymeyi çok istiyorum, umarım gerçekleşir" dediği belirtildi.