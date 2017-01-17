Volkan Demirel: Başakşehir maçı son şansımız

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin son sıralarındaki Adnaspor ile berabere kalarak şampiyopnluık yarışında öenmli bir yara aldı.Maçın ardından teknik direktör Dick Advoocat'ın oyuncularla tek kelime etmeden soyunma odasından ayrılması ve Aziz Yıldırım'ın da takımdan kimse ile iletişime geçmemesi durumun vahametini ortaya koydu.

BAŞAKŞEHİR MAÇI SON ŞANS

Karşılaşma sonrasında basın açıklaması yapan Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuları Volkan ve Mehmet çok kötü bir oyun sergilediklerini belirterek, “Bu şekilde şampiyon olmamız çok zor. Bir an önce ayağa kalkmamız gerekiyor. Başakşehir maçı artık bizim için hem son şans hem de final niteliğinde bir mücadele olacak. Kaderimiz bu maçla çizilecek. Eğer bu maçı kazanamazsak, bu kötü durumdan asla çıkamayız. Bir anlamda işimiz biter. Bir an önce kenetlenelim ve bu maçı kazanmak için sahaya çıktığımızda her şeyimizi ortaya koyalım” ifadelerini kullandı.

ADVOCAAT’IN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Deneyimli teknik adam, Adanaspor’un son Başakşehir maçında sergilediği performans sonrası futbolcularına, “Sakın rakibin puan tablosundaki durumuna bakıp onları küçümsemeyin. Adanaspor’un oyun kurmasına izin vermeyin. Sahada patron siz olun” uyarısında bulunmuştu.

MANCHESTER'A DA ADANA'YA DA AYNI OYUN

Advocaat, yardımcıları Cor Pot ile Mario Been’in rakiple ilgili analizlerini de öğrencileriyle paylaşmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı maçtan önce soyunma odasındaki son konuşmasında ise, “Rakip kim olursa olsun artık sizin tam konsantre bir şekilde 90 dakikayı tamamlamanızı istiyorum. Manchester United’a karşı nasıl oynadıysanız, Adana karşısında da aynı disiplini istiyorum” dediği öğrenildi. Ancak Hollandalı çalıştırıcının korktuğu başına geldi ve Adana karşısında çok kritik 2 puanlık kayıp yaşandı.