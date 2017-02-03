Volkan Demirel: Beşiktaş'a ilk yenilgisini tattıracağız

Volkan Demirel ve Mehmet Topal'dan Beşiktaş motivasyonu! Fenerbahçe 'de Kayserispor karşısında alınan 4-1'lik yenilgi tam anlamıyla yıkım oldu.

Fenerbahçe bu sonuçla, lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını iyice zora soktu. Böyle bir dönemde, pazar günü Siyah-Beyazlılar ile oynanacak kupa mücadelesi, Fenerbahçeli futbolcuları fazlasıyla heyecanlandırdı.

Herkesin aklındaki tek şey, ezeli rakibi yenerek biraz olsun camiaya moral vermek. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal da sık sık arkadaşlarına motivasyon konuşması yapıyor.

"ŞİMDİ SIRA ARENA'DA İLK YENİLGİYİ TATTIRMAK"

Kaptanlar, ''Kayseri maçı sonrası oynayacağımız bu derbi bizim için büyük bir şans. Bu tarz karşılaşmalarda ne kadar iyi olduğumuzu biliyorsunuz. Başakşehir'in yenilmezlik serisine biz son vermiştik. Şimdi sıra Beşiktaş'a yeni stadında ilk yenilgiyi tattırmaya geldi. Kazanalım ve yeniden ayağa kalkalım.'' yorumunda bulundular.