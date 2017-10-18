Volkan Demirel: Derbiyi kazanın hesaplar benden

Fenerbahçe'de gözler, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine çevirildi.

Sarı-krımızılı takımın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, bu derbiden galibiyetle ayrılıp puan farkını indirmek ve zirve yarışına tutunmak istiyor.

YEMEK SÖZÜ VERDİ

Son olarak Yeni Malatya maçını kazanan sarı-lacivetlilerde yüzler gülüyor. Takımın en tecrübeli olan ismi Volkan, takımın derbide galip gelmesi için motive ediyor.

Deneyimli eldiven Galatasaray deplasmanından galibiyet alınması durumunda takım arkadaşlarına ziyafet verecek.

"KİMSENİN ELİNİ CEBİNE SOKTURMAM"

Yedek kalmasına rağmen takıma olan desteğini tam gaz sürdüren kaptanın, "Derbiyi kazanalım da şöyle hep beraber güzel bir balık ziyafeti çekelim. Siz golleri atın, kimsenin elini cebine de sokturmam" dediği belirtildi..