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Volkan Demirel eşi istediği için F.Bahçe'den ayrılacak

Volkan Demirel, eşinin isteği üzerine sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılarak Amerika'ya gidecek.

Volkan Demirel eşi istediği için F.Bahçe'den ayrılacak
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Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel'in istediği üzerine sarı-lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı.

EŞİ İSTEDİ SEZON SONU AYRILACAK

Fenerbahçe’nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe veda edecek.

Tam 15 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, Amerika’da yaşamak isteyen eşinin ısrarı üzerine sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılma kararı aldı.

MLS TAKIMLARINDA BİRİYLE ANLAŞACAK

Kameni ile bu sezon forma rekabeti yaşayacak olan başarılı kaleci, ligin bitmesiyle birlikte MLS takımlarından biriyle anlaşıp kariyerini Amerika’da sürdürecek.

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 461 maça çıkan Volkan Demirel, 5 kez Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

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