Volkan Demirel Fabri'ye sahip çıktı

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye sahip çıktı.

KALECİLERİN KADERİDİR FABRİ İYİ OYNADI

Beşiktaş'ın liderliğe gelmesinin nedeninin Fabri olduğunu belirten Volkan, "Kalecilerin kaderidir, sezon boyunca Fabri çok iyi oynadı ama bugün hata yaptı. Fabri'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Beşiktaş bize nazaran daha stresliydi. Yediğimiz golden sonra biraz oyundan düştük, oyun planımız değişti. İlk 45 dakikayı iyi geçirdik ama daha sonra bir gol yedik. Son dakikada bir gol attık, Fabri'nin hatası var ama bugün Beşiktaş'ın burada olmasının sebebi de Fabri. Biz de beraberliğe sevinen bir takım değiliz ama Beşiktaş'a engel olduk" diye konuştu.