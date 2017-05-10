Volkan Demirel FB TV'yi otobüse almadı

Daha önce bir Galatasaray maçı sonrası “Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin” diyen Volkan bu tavrını 1-1 biten Beşiktaş maçı sonrası sürdürdü.

Volkan karşılaşma sonrası FB TV'nin takım otobüsünden canlı yayın yapmasını istemedi. Volkan "Ne o öyle maçı kazanmış gibi. Hiç gerek yok" dedi.

Arena'da oynanan Beşiktaş-F.Bahçe derbisi santrası dahi olmayan golle 1-1 tamamlanınca sarı-lacivertliler sevinmişti. FB TV de maç sonu takım otobüsünden keyifli bir canlı yayın yapmak istedi.

'KAZANINCA KUTLARIZ'

Sarı-lacivertli ekibin basın sorumlusu ve otobüs içinden yayınları yapan spiker Fatih Demirkol, futbolcularla bir araya gelmek istedi. Ancak kaptan Volkan Demirel'in buna karşı çıkarak "Galip gelmiş gibi ne öyle. Hiç gerek yok. Bize yakışmaz. Fenerbahçe derbide beraberliklere sevinmez. Biz ancak kazandığımız zaman kutlarız, eğleniriz" dediği öğrenildi.

Volkan'ın bu tercihine takım arkadaşları da katıldı ve gelecek sezon için Fatih Demirkol'a söz verdi: "Rahat ol. Otobüs içinden daha çok yayınlar yapacağız"







