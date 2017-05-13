Volkan Demirel Fenerbahçe tarihine geçiyor

Fenerbahçe Yönetimi yeni sezonda güçlü bir kadro ve şampiyonluk hedefi için şimdiden yoğun bir çalışma uyguluyor. Hem transferler hem de takım içinde yeni sözleşmeler konusunda hareketli bir gündemi olan sarı-lacivertlilerde ilk müjdeli gelişme takım kaptanı Volkan Demirel ile sağlandı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Bu sezon sözleşmesi bitecek kaptan Volkan ile her konuda anlaşma sağlandığı ve önümüzdeki günlerde 1+1 yıllık yeni anlaşma imzalanacağı öğrenildi. 2002 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen tecrübeli eldiven, yeni sezonda da kulübünde devam edecek.

AYKUT KOCAMAN'DAN OLUMLU YANIT

Başkan Aziz Yıldırım ve yeni sezonda takımın başında olması beklenen Aykut Kocaman’ın her zaman takdir ettiği bir isim olan Volkan Demirel’in Fenerbahçe’de kalmasında da bu durumun etkili olduğu biliniyor. Gelecek yıl mutlaka şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de Volkan Demirel’in ayrı bir yeri bulunuyor. Takım içerisinde saygı gören ve camiayı çok iyi tanıyan Volkan Demirel’in kalması yönünde de pozitif yorumlar yapılıyordu.

Bu sezon özellikle derbilerde çok iyi performans gösteren tecrübeli eldiven, Aykut Kocaman’ın planları arasında da yer alıyor. Kocaman’ın, Fenerbahçe’de çalıştığı geçmiş dönemde de takım içerisinde en güvendiği isimlerden biri olan Volkan ile devam etmek istediği kaydedildi.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

15 yıldır kesintisiz olarak Fenerbahçe’de yer alan Volkan, 2 yıllık yeni sözleşmesiyle 17 yıllık unutulmaz bir başarıya imza atacak. 35 yaşındaki eldiven, kulüp tarihinde de en fazla oynayan kaleci unvanını alacak.