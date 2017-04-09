Volkan Demirel Fenerbahçe'de kalıyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptana yeni kontrat önermeyeceği iddia ediliyordu. Ancak yöneticiler Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu'nun Volkan ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

YÖNETİCİLER VOLKAN'LA GÖRÜŞTÜ

Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu; "Sen hem biz hem de camiamız için büyük bir değersin. Sezon sonu seninle anlaşacağız. Sakın aklına başka bir şey getirme. Sen sadece futboluna odaklan" dediler.

Bu sözler üzerine Volkan Demirel'in de duygulandığı ve "Para pul konuşmam bile burası benim evim. Futbolu burada bırakmak istiyorum sonrasında da Fenerbahçe'nin bünyesinde çalışmayı düşünüyorum" dediği öğrenildi.

Daha önce Türkiye'de sarı lacivertli kulüpten başka bir takımda oynamayacağını vurgulayan ve ABD'den de teklif alan deneyimli kaleci 2011'de yaptığı açıklamada, "Büyük konuşmak istemiyorum ama futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum. Bir gün Fenerbahçe'den ayrılırsam futbolu bırakırım" ifadelerini kullanmıştı.