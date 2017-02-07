Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri arasında oynanan basketbol maçı sırasında, Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı iddiasıyla Volkan Demirel hakkında resmen soruşturma başlattı.

VİDEOLAR VAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Bürosu, Demirel'in Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Ülker Sports Arena'da yapılan basketbol müsabakası esnasında, Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığına dair haberler ve eyleme ilişkin videolar bulunduğunu tespit etti.

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SORUŞTURMA AÇILDI

Savcılık bu kapsamda, Demirel hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'ne Dair Kanun'un 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. maddesi uyarıca resmen soruşturma açtı.,