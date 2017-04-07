Volkan Demirel kaleyi devralıyor

Sezon başından beri iki ciddi sakatlık geçiren Volkan'ın bu durumlardan etkilenmemesi, formunu koruması ve hep vaktinden önce dönüşler yapması dikkat çekti.

İKİ SAKATLIK ATLATTI

Özellikle yaşı da artık 35'e gelen tecrübeli kaptanın, iki ağır sorunu hemen halledebilmesi takdir topladı. İlk olarak sezon başında belinden ameliyat olan Volkan Demirel, 2.5 aylık bir sürede sahaya çıkabilecek konuma geldi.

Ardından son olarak Krasnodar maçında sağ bacak üst adalesinden sorun yaşayan Volkan'ın bir kez daha erken dönmesi yine beğeni kazandı. Kayserispor maçında hiç ara vermemiş gibi iyi gözüken Volkan Demirel'in çalışma azmi ve disiplini bu başarıdaki püf nokta oldu.

Özel spor dersleri yapan, iyi bir spor hocasıyla çalışan ve kendisine ait özel programı hiç aksatmadan yapan 35 yaşındaki eldiven, büyük bir azim gösterdi.

FORMAYI GERİ ALACAK

Volkan Demirel, 2 farklı dönemde de benzer bir reaksiyon gösterdi.

Dirk Advocaat'ı kalede zor bir tercih bekliyor. Volkan Demirel'in sakatlığı boyunca Fabiano çok iyi bir performans göstermiş ve takdir toplamıştı. Kayserispor kupa maçıyla takıma dönen Volkan hazır bir görüntü çizdi. Advocaat, Akhisar maçı öncesi bir tercih yapacak. Hollandalı hocanın, saha içindeki liderlik özellikleri sebebiyle Volkan'a şans vermesi bekleniyor.