Volkan Demirel Kocaman'dan forma bekliyor

Fenerbahçe pazar akşamı oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor.

Sarı lacivertlilerde bu maç öncesinde kaleyi kimin koruyacağı merak konusu. Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçında formayı alan Carlos Kameni, sonrasındaki Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında formayı kaptırmamıştı. Maç ve antrenman performansıyla teknik ekibi memnun eden Kamerunlu kaleci ilk 11'in bir numaralı adayı konumunda.

VOLKAN DEMİREL 11'İ ZORLUYOR

Teknik ekip özellikle zirvenin 8 puan gerisinde kalınan bu dönemde böylesine kritik bir pozisyonda risk almak istemiyor. Ancak son 3 maçta yedek kulübesinde oturan kaptan Volkan Demirel de kaleyi zorluyor. Yeniden ilk 11'e dönmek isteyen deneyimli kaleci teknik direktör Aykut Kocaman'a bu isteğini iletti.

Volkan'ın amacı Evkur Yeni Malatyaspor ve özellikle de Galatasaray derbisinde göstereceği iyi performansla taraftarla arasındaki buzları eritmek ve formasına yeniden düzenli olarak kavuşmak. Teknik direktör Aykut Kocaman ekibiyle birlikte maç gününe kadar iki kaleciyi gözlemleyecek ve son kararını verecek.