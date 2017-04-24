Volkan Demirel: Küfür yedikçe daha da ateşleniyorum

Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Josef'in son dakikada attığı golle ezeli rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde kaptan Volkan Demirel maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Volkan'ın sözleri:

F.BAHÇELİLERİN BAYRAMI KUTLU OLSUN

"23 Nisan Çocuklar Bayramı'nı ve Fenerbahçeli'lerin bayramını kutluyorum, bu maçlar bayram havasındadır. Kazanınca her şeyin unutulduğu maçlardır. Onlara nazaran biraz daha kodromuzla daha iyi olan taraf bizdik, yönetim olarak, takım olarak daha stresli olduklarını biliyorduk. İstediğimiz gibi oynadığımız takdirde maçı alacağımızı biliyorduk. Biraz gecikti ama son dakika golüyle kazanmak daha güzel oldu. Taraftarlarımızdan bu yıl için özür diliyorum. Ama en azından bu tarz maçları kazanarak biraz olsun kendimizi affettirdiğimizi düşünüyorum.''





EDİLEN KÜFÜRLER BENİ ATEŞLER

''Tribünlerden gelen bu tarz tepkilere alıştım artık. Milli Takım'daki olaylarla karıştırmasınlar burada tamamen Galatasaray taraftarlarının bana attıkları şeyler, edilen küfürler beni düşürmez daha da ateşler, kamçılar. Ama Milli Takım'da küfür edilmesi başka... İyi işler yapanlara, göze batan isimlere böyle tepkiler her zaman olur alışmak lazım."