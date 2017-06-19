Volkan Demirel özel sözleşme istedi

Kartalspor’da futbola başlayıp 2002 senesinde F.Bahçe’ye transfer olan Volkan Demirel, aradan geçen 15 senede kulübün efsaneler kadrosuna girmeyi başaran Volkan Demirel'de yeni gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde unutulmaz maçlarda unutulmaz performanslara imza atan, bir süredir kaptanı olduğu takımda ağabeylik rolünü de üstlenen Volkan, 35 yaşında bir ilke imza atarak 2 senelik sözleşmeye ‘Evet’ dedi.

ALACAĞIM PARAYI SİZ BELİRLEYİN

Başkan Aziz Yıldırım, Volkan için devre arasından sonra yapılan ilk görüşmede 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Uzun zamandır düşündüğü bu öneri karşısında gelgitler yaşayan tecrübeli file bekçisi, sezon bitimiyle birlikte kararını yöneticilerle paylaşırken, "Sizlerden hiçbir şey talep etmiyorum.Alacağım ücretin takdirini de size bırakıyorum. Bu kulübe çok şey borçluyum. Bugün Volkan Demirel olduysam F.Bahçe sayesinde. Gözümü burada açtım. Futbolu da burada bırakmak istiyorum. Tüm şartlarınıza evet diyorum, ekstra hiçbir şey de talep etmeye niyetim yok. Sadece 1+1 yıllık mukavele istemiyorum. Seneye tekrar sözleşme imzalayacak mıyım diye düşünmektense 2 yıl daha buradayım diye düşünmek beni daha da rahatlatır. Olursa 2 yıllık olsun" dedi.

REKABETE HAZIRIM

Yöneticiler de maddi anlamda tüm yetkiyi ve rakamı kendilerine bırakan Volkan’ın bu jestine 2 yıllık sözleşmeyle karşılık verdi. Bu arada yapılan görüşmelerde iddialı açıklamalar da yapan kaptan, “Hangi transfer, hangi isim gelirse gelsin rekabete hazır olduğumu bilmenizi isterim." şeklinde konuştu.