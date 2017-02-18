Volkan Demirel takım arkadaşlarına sitem etti

Süper Lig'de gelen Kayserispor mağlubiyeti ve Bursaspor beraberliğinden sonra sarı-lacivertliler gözünü Avrupa'ya dikmişti.

Ancak Rusya'da da istediği futbolu sergileyemeyen ve Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de sinirler iyice gerildi.

NE SÖYELEYELİM

Krasnodar yenilgisi sonrası soyunma odasında gazetecilerin önünden geçerken çok üzgün olduğu gözlenen Volkan Demirel, "Maç ile ilgili değerlendirme alabilir miyiz" sorularını, "Ne söyleyelim arkadaşlar. Söyleyecek bir şey kaldı mı ki!" diyerek geçiştirdi.

RUHUNUZ NEREDE BEYLER

Volkan'ın soyunma odasında takım arkadaşlarına patladığı ve asıl yorumları burada yaptığı öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisinin arkadaşlarına, "Ruhunuz nerede beyler! Ruhsuz futbol oynuyoruz. 2 aydır maç bile yapmamış, 10 yıllık geçmişi olan bir takıma yenilmek koskoca Fenerbahçe'ye hiç yakışmadı. Turu hala geçebiliriz ancak böyle oynadığımız sürece başarılı olmamız mümkün değil" diyerek tepkisini gösterdiği belirtildi.