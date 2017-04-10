Volkan Demirel: Taraftar haklı ben bile sinirleniyorum

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor'u Kadıköy'de 3-1 mağlup ederken, Ülker Stadı'nda ise tribünler yine bomboştu.

Statta toplam 7 bin 549 seyirci varken, Volkan Demirel ise bu konuya ilginç bir açıklama getirdi.

BEN BİLE SİNİRLENİYORUM

Yayıncı kuruluş muhabirinin konuyla ilgili sorusuna "Stadın boş olmasının birçok sebebi olabilir. Kötü oyun da olabilir." diyerek sözlerine başlayan tecrübeli kaleci, "Bazen ben bile maç içinde oynanan futbola sinirleniyorum. Taraftarın da tepki göstermesi normal. Maça gelmemekte haklılar ama yine bu formanın ağırlığı bile tribünlere insanları çekebilmeli" dedi ve adeta kendisini ve takım arkadaşlarını eleştirdi.