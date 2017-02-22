Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam

Fenerbahçe yönetiminin sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaleci Volkan Demirel'le yolları ayıracağı söylentileri, 15 sezondur aralıksız sarı-lacivertli formayı giyen 35 yaşındaki kaptanı çok üzdü.

BAŞKA TAKIMDA OYNAMAM

Tecrübeli file bekçisi, "Daha önce de defalarca söylediğim gibi; beni istedikleri sürece bu kutsal formayı giymeye devam edeceğim. İmzayı atmam dakikalık iş. Türkiye'de asla başka bir takımda oynamam. Rekabetten de asla bir çekincem yok. Yeni bir kaleci de alsalar savaşımı verir, eldivenleri kaparım. Kendime güvenim her zaman tam" dedi

AVRUPA'YA GİDERİM

Kulübün kendisiyle sözleşme uzatmak istememesi halinde Türkiye'deki kariyerini sonlandıracağını açıklarken, şöyle devam etti:

"Futbolu bırakmak gibi bir niyetim yok. Fenerbahçe'den bana 'Git' derlerse planım yurt dışı. Hemen her sezon öncesi Avrupa'dan ve Amerika'dan teklifler alıyorum. Bunlardan birini değerlendiririm. Amerika'ya gitmek ilk tercihim olur."





YÖNETİCİLİĞE HAZIR DEĞİLİM

Volkan Demirel, "Futbolu bırak, gel kulüp içinden bir görev al" teklifini şu aşamada kabul edemeyeceğini ifade etti.

Sarı-lacivertli kaptan, "Böyle bir şeye şu anda hazır değilim. Eksiklerim var. İyi bir antrenörlük ve kulüp idareciliği eğitimi almayı düşünüyorum. Dil de öğreneceğim. Ama dediğim gibi; bunları futbolu bıraktıktan sonra yapacağım. Şu an idarecilik yapmaya hazır değilim. Futbola devam. Tabii Fenerbahçe'de. Olmazsa yurt dışı" açıklamasında bulundu.