Volkan Demirel Van der Wiel'in üzerine yürüdü

Spor Toto Süper Lig’de son 7 maçın 6’sını kazanan ve kupada da final yolunda ilerleyen Fenerbahçe’de büyük kriz patlak verdi.

Şener Özbayraklı’nın Çaykur Rizespor maçında sol üst arka adalesinden sakatlanması nedeniyle Beşiktaş derbisini kaçıracak olması yeni bir sorunu gündeme getirdi. 9 Nisan’daki Akhisar Belediyespor maçında 90 dakika oynadıktan sonra bir anda kadrodan kesilen Van der Wiel’in son durumu ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Hollandalı oyuncunun, 23 Nisan’da oynanan Galatasaray derbisi öncesi tesislerde Teknik Direktör Dirk Advocaat ve kaptan Volkan Demirel’le sert biçimde tartıştığı belirlendi.

ARTIK BİZİMLE DEĞİLSİN

Galatasaray maçı için yoğun bir hazırlık yapan Dirk Advocaat, ilk 11’de Wiel’i düşünürken öğrencisinden gelen şok tepkiye çok sinirlendi. Wiel’in, “Kendimi mental olarak hazır hissetmiyorum” demesi üzerine bir hayli öfkelenen Advocaat’ın, “Böyle önemli bir maçta da hazır hissetmiyorsan, artık bizimle olmana da gerek yok” diyerek, Wiel’e kendisini takımda görmek istemediğini bildirdi.

VOLKAN: HOCANIN SÖZÜNÜ DİNLE

Umursamaz bir tavır sergileyerek Advocaat’ın ikazını dinlemeyen Wiel’i daha sonra kaptan Volkan Demirel de uyardı. Volkan’ın sert bir şekilde, “Hocanın sözünü dinlemek zorundasın. Huzuru bozmaya kimsenin hakkı yok” uyarısında bulunduğu ifade edildi.

VAN DER WİEL'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Van der Wiel’in Fenerbahçe kaptanını da ciddiye almaması üzerine tesislerde sinirlerin daha da gerildiği kaydedildi.

Volkan’ın bir anda takım arkadaşının üzerine yürüdüğü, diğer oyuncuların araya girip zorlukla tansiyonu düşürmeye çalıştıkları aktarıldı. Buna rağmen durmayan Wiel’in gayrı ciddi tavırlar sergilemesi üzerine Volkan Demirel’in tepki göstermeye devam ettiği kaydedildi.

Herhangi bir sakatlığı bulunmadığı belirtilen Van der Wiel’i artık Advocaat’ın takımda istemediği ve kalan maçlarda forma şansı vermeyeceği dile getirildi.