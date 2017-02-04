Volkan Demirel ve Cenk Tosun'dan iddialı sözler

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel ''Ligdeki maçta elimizden zor kurtuldular, bir atak bile yapamadılar. Bu defa o kadar şanslı olamayacaklar'' dedi.

Derbi öncesinde iddiaalı konuşan tecrübeli file bekçisi “Beşiktaş'la oynayacağımız Türkiye Kupası maçında ayağa kalkacağız. Rakibimiz bizi iyi tanır. Lig maçında elimizden zor kurtuldular. Bir tek atak yapmadan maçı tamamladılar. Bu kez ise aynısı olmayacak. Kendi sahalarında ezeli rakibimizi yenip tur atlayacağız ve Süper Lig'de üzdüğümüz camiamızı bir nebze olsun sevindireceğiz” diye konuştu.

ZOR MAÇLARI SEVERİZ

Zor maçları ve derbileri sevdiklerini belirten Volkan Demirel “Uzun bir aradan sonra ilk kez arkamıza rakip sahada taraftarımızı da alacağız. Kazanıp, Türkiye Kupası'nı müzemize götürme yolunda büyük bir engeli aşacağız” ifadelerini kullandı.

ARENA'DA YENEMEZLER

Başta Cenk Tosun olmak üzere Beşiktaşlı futbolcuların ise kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, "Çok iyi bir durumdayız. Ligde liderliği aldık ve yine şampiyon biz olacağız. Bunun yanında Türkiye Kupası'nda da hedefimiz aynı. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden gelenin en iyisini yapalım. Zaten taraftarımız sonuna kadar arkamızda olacak. Bunun bize ekstra bir motivasyon vereceği kesin. İşte bu yüzden rakibimiz, bu baskı altında Arena'dan kazanan taraf olarak çıkamaz" dedikleri öğrenildi.