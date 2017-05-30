Volkan Demirel'de pürüz çıktı

Volkan Demirel ile yeni sözleşme yapmayı planlayan yönetim, Volkan ile görüşmelere başladı.

VOLKAN 3 YILLIK KONTRAT İSTEDİ

15 yıldır sarı-lacivertli takımda futbol oynayan başarılı kaleci, kulüp tarihindeki yerini aldı. Bunu 18 yıla çıkarmak isteyen file bekçisi, yönetimden üç yıllık kontrat istedi. Ancak yönetim kendisine ise iki yıllık bir mukavele önerdi.

Ücret konusundaki tüm inisiyatifi yönetime bırakan Volkan Demirel, üç yıl daha sarı-lacivertli takımda forma giyip futbolu bu şekilde bırakmak istiyor. Bu konuda iki taraf arasında fazla sorun yaşanmayacağı, kısa süre içerisinde anlaşma sağlanacağı dile getirildi.

Yönetim, Volkan'ın istediği öneriyi kabul ederse emektar kaleci sarı-lacivertli formayı 18 yıl giymiş olacak. Fabiano'nun ayrılmasının ardından ikinci kaleci arayışlarına başlayan Fenerbahçe, İran Milli Takımı kalecisi Ali Rıza Beiranvand ile anlaşmıştı.

Yönetim bu kaleciye imza attırmayı planlıyor. Üçüncü kaleci olarak Ertuğrul kadroda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin, rekabet ortamının da etkisiyle bu sezon kalede bir problem yaşaması beklenmiyor.