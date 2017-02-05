Volkan Demirel'den Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar

Volkan Demirel maç sonu yayıcı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu:

"Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki derbilerde atmosfer yükseliyor. Neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Benim anlamadığım şu, ben bugün hiçbir şey yapmadım. Neden bana tepki? Ne ayılığımız kalıyor, ne başka bir şey. Olayları buraya taşıyanlar başkaları. Daha sonra bunun hakkında konuşacağım ve gereken şeyi söyleyeceğim. Beşiktaş çok iyi takım, çok iyi statları var ama bu olayları buraya getirenlerin altını kazımak lazım."