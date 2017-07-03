Volkan Demirel'den Ersun Yanal'a şampiyonluk göndermesi

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli ekibin kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda basın toplantısı düzenledi. Kaleci transferini ve Aykut Kocaman'ın dönüşünü yorumlayan Volkan, Ersun Yanal'la şampiyon oldukları döneme de gönderme yaptı.

YANAL, KOCAMAN SAYESİNDE ŞAMPİYON OLDU

Aykut Kocaman'ın dönüşü sorulan Volkan; "Aykut Hoca değer verdiğim biri. Buraya gelmesi büyük avantaj. Aykut Hoca 3 Temmuz sürecinde yaşananların hepsinde vardı, UEFA maçları da dahil. Sonraki dönemdeki başarılar da Aykut hocanın kalıntılarından. Gelen hocalar Aykut Kocaman'ın sistemi sayesinde başarılı oldu, bunu herkes söyleyemez ama ben söylüyorum. Ersun Yanal döneminden bahsediyorum." dedi.





"GELEN KALECİYLE REKABET EDECEĞİZ"

Transfer edilecek kaleci içinde açıklamalarda bulunan Volkan; "Bir takımda oynayabilecek 3-4 tane kaleci olması gerekiyor. Kaleci transferi gayet normal. Fabiano kardeşim de gelmişti, iyi olan oynar, önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Gelecek arkadaşla da rekabete gireceğiz. Hangimiz iyiyse o formayı giyecek. Benim için önemli olan Fenerbahçe formasını en iyi şekilde temsil etmektir." şeklinde konuştu.