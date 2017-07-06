Volkan Demirel'den Galatasaray için alaycı açıklama

Fenerbahçe, Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp, Dirar ve Kameni için de basın toplantısı düzenledi.

İmza töreninde basın mensuplarının karşısına çıkan Volkan Demirel, Muslera hakkında sorulan bir soruya cevap verdi.

SAYGI DUYDUĞUM ENDER İSİMLERDEN

Kendisine yöneltilen Muslera sorununa gülerek cevap veren Volkan, Galatasaray camiasındaki sevdiği ender isimlerden birinin Muslera olduğunu belirtti ve şu sözleri sarf etti:

"Uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum, Müjdat ağabeyde rekor, ben de 40 yaşıma kadar oynamak istiyorum. Ben ilk formamı giydiğimde bunları düşünememiştim. Hayat ilerledikçe, daha iyi görebiliyorsunuz. Ne kadar çok Fenerbahçe forması giyersem giyeyim benim için gururdur. Biz burada tek hedef için çalışıyoruz. Kim gelirse gelsin Fenerbahçe'ye hizmet etmek için çalışacaktır. Muslera ile dışarıda yemek ortamlarımızda buluşmuşluğumuz oldu. Galatasaray camiasında sevdiğim saygı duyduğum ender insanlardan bir tanesi"

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