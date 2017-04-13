Volkan Demirel'den Galatasaray maçı yorumu

F.Bahçe'de referandumdan sonraki hafta oynanacak G.Saray derbisinin hazırlıkları tam gaz sürerken, motivasyon çalışmaları da start aldı. Teknik direktör Dick Advocaat dünkü antrenmana çıkmadan önce saha içinde takımı etrafında toplayan kaptan Volkan Demirel, arkadaşlarıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Üst üste aldıkları galibiyetlerin anlam kazanması için önlerindeki kritik derbiyi mutlaka kazanmak zorunda olduklarına dikkat çeken tecrübeli eldiven, şampiyonluğu kaçırsalar da Devler Ligi trenine binmek zorunda olduklarını söyledi.

İşte Volkan’ın konuşmasından önce çıkanlar:

YİNE BAŞARABİLİRİZ

''Lige verilen aradan dolayı bu derbiye çalışmak için önümüzde çok zaman var. Rakibin durumu ve ligde aldığı mağlubiyet bizim motivasyonumuzu etkilemesin, kimseyi rehavete sokmasın. Daha önce TT Arena’da galibiyet aldık, bunu yine başarabiliriz.''

LÜKSÜMÜZ YOK

''Bu sezon istediğimiz gibi geçmedi, bunu kabul etmemiz lazım. Ancak lig henüz bitmedi. Bizim F.Bahçeli futbolcular olarak pes etmek, teslim olmak gibi bir lüksümüz yok. Şampiyonlar Ligi şansımızı zorlamalıyız. Bunun yolu da Arena’da galibiyetten geçiyor. Hepimiz iyi çalışalım, eksiklerimizi kapatalım. Biz motive olmuş şekilde çıkarsak, sahadan galibiyetle ayrılacağımıza yürekten inanıyorum.”