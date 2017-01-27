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Volkan Demirel'den G.Saray'a küfürlü tezahürat - İZLE

F.Bahçe'nin G.Saray'ı 85-80 yendiği basketbol maçının ardından Volkan Demirel'in yaptığı tezahürat sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Volkan Demirel'den G.Saray'a küfürlü tezahürat - İZLE
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Fenerbahçe'nin Galatasaray Odeabank'ı THY EuroLeague'in 20. haftasında 15 sayı geriden gelip 85-80 mağlup ettiği maçı sonrasına futbol takımının kaptanı Volkan Demirel damgasını vurdu.

İŞTE BÖYLE HER SENE BÖYLE

Demirel, parkeye inerek sahanın ortasında önce sporcuları tebrik etti. Fenerbahçe kaptanı, daha sonra "İşte böyle, her sene böyle..." tezahüratını söylerek Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

Volkan Demirel'den G.Saray'a küfürlü tezahürat - İZLE

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