Volkan Demirel'den G.Saray'a küfürlü tezahürat - İZLE

Fenerbahçe'nin Galatasaray Odeabank'ı THY EuroLeague'in 20. haftasında 15 sayı geriden gelip 85-80 mağlup ettiği maçı sonrasına futbol takımının kaptanı Volkan Demirel damgasını vurdu.
İŞTE BÖYLE HER SENE BÖYLE
Demirel, parkeye inerek sahanın ortasında önce sporcuları tebrik etti. Fenerbahçe kaptanı, daha sonra "İşte böyle, her sene böyle..." tezahüratını söylerek Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.
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