Volkan Demirel'den Talisca açıklaması

Fabri'ye destek veren Volkan Demirel, "Beşiktaş'ın burada olmasının nedeni Fabri'dir diyebilirim. Kalecilerin kaderidir, Fabri çok iyi oynadı bütün sezon. Bir tane hata yaptı. Fabri'ye geçmiş olsun.Bunlar kalecilerin kaderi. Fabri'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben de zamanında böyle bir gol yemiştim" dedi.

"BERABERLİĞİ KUTLAYAN BİR TAKIM DEĞİLİZ"

Beraberliğe sevinmediklerini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bizim kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Beşiktaş, bize nazaran biraz daha stresliydi. Biz beraberliğe sevinen, kutlayan bir takım değiliz ama hiç olmazsa Beşiktaş'a bir çelme çakmış olduk. Burada Beşiktaş'ın oyununu, taraftar baskısını unutmamak lazım. Santrası olmayan bir golle 1-1 berabere ayrıldık." dedi.

"HAKEM GÖRSE KIRMIZI KART"

Beşiktaşlı Talisca'nın kendisine yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu belirten Volkan, "Talisca'yla mücadeleye girdik. Yerde kaldık. "Sorry" dedim, el hareketi yapıyor. Talisca bana orta parmağını gösterdi. Bunu hakeme anlatmaya çalıştım ama bunu anlatırken sarı kart yedim. Hakem bunu görse Talisca kırmızı kart görür. Talisca'nın yaptığı hareketi dışarda yapsanız, kavga edersiniz karakolda biter... Yarın öbürgün dışarıda karşılaşırız, sorarım bu hareketi Talisca'ya!" diye konuştu.