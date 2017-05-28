Volkan Demirel'e ABD'den talip var

Volkan'ın sözleşme yenilememesinin internet üzerinden yabancı tüm kulüplerin önüne düşmesi ise menajeri Erdinç Şehit'in mail hesabına mesaj yağmasına neden oluyor.

COLOMBUS CREW'DEN TEKLİF

Bu mesajlardan birisi MLS ekiplerinden Colombus Crew'dan geldi. ABD ekibinin futbol operasyonları direktörü Asher Mendelsohn imzasıyla gelen mailde, "Müşteriniz Volkan Demirel'in hizmetleriyle ilgileniyoruz. Kendisinin sözleşme sonu olması itibariyle, kulübü ile değil menajeri olarak sizinle direkt temas kurduk. Kendisi için düşündüğünüz 2 yıllık gelişim planını bizimle paylaşırsanız, biz de kendi fikirlerimizi sizinle paylaşabiliriz'' ifadeleri yer aldı.