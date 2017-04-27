Volkan Demirel'e cep telefonu atan kişi yakalandı

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri A.A.V.'yi salı günü yakalayarak gözaltına aldı.

SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.V. dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. A.A.V. hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçu kapsamında tüm spor müsabakalarını seyirden men kararı uygulandığı öğrenildi.

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Öte yandan derbi maçta İ.F.U., Ö.U. ve S.T. hakkında görevi yaptırmamak için direnmek, spor alanlarında taşkınlık yapmak suçlarından gözaltına alınarak sevk edildikleri adliyede İ.F.U. ve Ö.U. tutuklandı. S.T. ise denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.