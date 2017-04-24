Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena’na Fenerbahçe’yi konuk etti.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Fenerbahçe’nin file bekçisi Volkan Demirel, sarı kırmızılı takımın taraftarlarıyla karşılıklı sözlü polemiğe girdi.
TELEFON ATILDI
Sarı-lacivertli kaleci, Galatasaraylı taraftarların attığı yabancı maddeler sonrası yerde kaldı. Sarı-lacivertli oyuncunun bacağına telefon isabet ettiği görüldü.
Volkan Demirel'e cep telefonu atıldığı an - İZLE
Hakem Fırat Aydınus’un olaya müdahalesinden sonra maç kaldığı yerden devam etti.