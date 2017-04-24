Volkan Demirel'e cep telefonu atıldığı an - İZLE

Dün akşam oynanan dev derbide, kale arasında bulunan sarı-kırmızılı bir taraftar Volkan Demirel'e cep telefonu fırlattı.

Galatasaray, Dursun Özbek'in göreve başladığı günden bu yana oynadığı derbi maçlarda rakiplerinin gerisinde kaldı.

6

Antepli futbolcunun neden intihar ettiği ortaya çıktı

Kendisini tavana asarak hayatına son veren Rajtoral'ın borçları ve eski sevgilisini unutamadığı gerekçesiyle intihar ettiği düşünülüyor.