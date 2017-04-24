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Volkan Demirel'e cep telefonu atıldığı an - İZLE

Dün akşam oynanan dev derbide, kale arasında bulunan sarı-kırmızılı bir taraftar Volkan Demirel'e cep telefonu fırlattı.

Volkan Demirel'e cep telefonu atıldığı an - İZLE
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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena’na Fenerbahçe’yi konuk etti.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Fenerbahçe’nin file bekçisi Volkan Demirel, sarı kırmızılı takımın taraftarlarıyla karşılıklı sözlü polemiğe girdi.

TELEFON ATILDI

Sarı-lacivertli kaleci, Galatasaraylı taraftarların attığı yabancı maddeler sonrası yerde kaldı. Sarı-lacivertli oyuncunun bacağına telefon isabet ettiği görüldü.

Volkan Demirel'e cep telefonu atıldığı an - İZLE

Hakem Fırat Aydınus’un olaya müdahalesinden sonra maç kaldığı yerden devam etti.

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