Volkan Demirel'in eşi: Kızıma küfredilmesini kabullenmem

Fenerbahçe'nin Kaptanı Volkan'ın eşi Zeynep Demirel, Sabah gazetesine verdiği röportajda tribündeki küfürlerle ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Demirel'in sözlerinden küfürlerle ilgili olan açıklamalar;

"KIZIMA HAKARETİ KABULLENMEM"

- Gelelim futbolcu eşi olmaya. Zor mu?

- Her işin bir zorluğu var. Ama kalkıp kendi durumuma zor dersem, çok zor şartlarda hayatını sürdürenlere çok ayıp ederim. Ama üzerinizde bir baskı olduğu için yaptığınız her şeye dikkat etmek zorundasınız. En kötüsü, küfür. İlk zamanlar, "Beni tanımıyorlar, niye böyle konuşuyorlar" diyerek kafama çok takıyor, üzülüyordum. Futbolcuya, ailesine, bir eş olarak yıllardır alıştım ama bir anne olarak kızıma hakaret edilmesine alışmam ve hiçbir zaman kabullenmem. Çocuklara küfür ediliyorsa, burada bir sıkıntı var demektir. Aklım almıyor bu insanları. Dünyadaki hiçbir şey, bir amaç, tanımadığın bir kadına, küçücük bir çocuğa küfür edebilecek ölçüde olamaz. Bir de, her şeyde olduğu gibi 'futbolcu eşi' gibi genellemelerine de karşıyım.

"AİLE TERBİYESİ OLAN KÜFRETMEZ"

-Anne olarak taraftarlara ne dersiniz ?

- Her şeyin başı anneler. Çocukları biz yetiştiriyoruz. Aile terbiyesiyle doğru yetiştirilmiş, iyi eğitim almış insanlar küfretmez diye düşünüyorum.