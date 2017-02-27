Volkan Demirel'in halefi bulundu

Sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel ile kontrat yenilemeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i önümüzdeki sezon kadrosuna katmak için harekete geçti.

KALEYİ İSTİKRARLI İSİMLER KORUDU

Bilindiği gibi sarı-lacivertliler kaleci konusunda 3 büyükler arasında en az sıkıntı yaşayan takım olmuştur.

5 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen Engin İpekoğlu, yıllarca başarıyla koruduğu kaleyi 1995-1996 sezonunda Rüştü Reçber'e devretmiş, tecrübeli eldiven ise kısa süren Barcelona dönemi haricinde uzun süre Kanarya'nın file bekçiliğini yapmıştı.

Rüştü'nün son yıllarda düşüşe geçmesinin ardından kaleyi devralan Volkan Demirel ise, sarı-lacivertli formayla birçok kez şampiyonluklar yaşayarak adını şimdiden efsane futbolcular listesine yazdırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'nin bu geleneğini devam ettirerek son yıllarda düşüş yaşayan Demirel'in yerine Bursaspor'da taraftarın saldırısına uğrayan ve takımdan ayrılmayı düşünen Harun Tekin'i transfer etmeyi planladığı öğrenildi.

AYRILMAK İSTİYOR

27 yaşındaki file bekçisinin de Bursa'da yaşadığı son olayların ardından yeşil-beyazlı takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Harun için Bursa yetkilileriyle temasa geçti.

Bursaspor yöneticileri ile görüşen sarı-lacivertliler, Harun'un transferinde öncelik istediğini yeşil-beyazlılara iletti.

Fener yönetimi, sezon başında bu transferi para artı oyuncu yöntemiyle bitirmeyi hedefliyor.

FABİANO DA GÖNDERİLECEK

Fabiano'nun da kontratını yenilemeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, Harun'a uzun süreli bir sözleşme imzalatmak istiyor. Takımda yedek kaleci ise Ertuğrul Taşkıran olacak.