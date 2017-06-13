Volkan Demirel'in menajeri: F.Bahçe ile para konuşmayız

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in menajerliğini yapan Erdinç Şehit, beIN Sports yayınında açıklamalarda bulundu.

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Yeni sözleşmeye dair açıklamalarda bulunan Erdinç Şehit, "Fenerbahçe ile bizim ekonomik olarak görüşmemiz mümkün değildir. Para-pul konuşulmadığı sadece gönülün olduğu bir şey... Volkan Demirel, futbol yaşantısını Fenerbahçe'de sonlandıracaktır. Şu dönemde bile Azerbaycan, İtalya ve Amerika'dan teklifler var ama 'Fenerbahçe dışında istemiyoruz' dedik. Transfer sezonu açılınca görüşeceğiz. İtalya'dan sezon sonu teklif geldi ama ben yetki vermedim." ifadelerini kullandı.