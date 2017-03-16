Volkan Demirel: Küfür olduğunu bilmiyordum çok pişmanım

THY Avrupa Ligi'nde 26 Ocak'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin, Galatasaray Odeabank'ı 85-80 yendiği maç sonrası saha içinde basketbolcularla tribüne içinde "k....." ifadesinin yer aldığı tezahürat yaptıran Volkan Demirel hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine Dair Kanun kapsamında savcılık soruşturma başlattı.

SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Savcıya ifade veren Volkan, "Bu tezahüratın suç olduğunu bilseydim, bu şekilde davranmazdım. Sürekli idman ve maça çıkıyorum, seyirden men cezası alırsam, hem ben hem de kulübüm mağdur oluruz. Çok pişmanım" şeklinde konuştu.

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