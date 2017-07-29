Volkan Şen Bursa'ya geri dönmek istiyor

Fenerbahçe'den ayrılan ve pek çok kulüp tarafından istenmesine rağmen kimseyle anlaşma sağlamayan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun eski kulübüne haber gönderdiği ortaya çıktı.

BURSA BENİM YUVAM

Bursa'da şampiyonluk yaşayan ve iki farklı dönemde oynayan Volkan Şen, “'Şampiyon olduğumuz dönemi, altyapıda geçirdiğimiz günleri kim unutabilir ki? Ayrıldım, sonra bana yine kucak açtı Bursaspor. Kim ne derse desin orası benim yuvam. Geri dönmek istiyorum” mesajı yolladı.

TARAFTAR TEPKİSİNDEN ÇEKİNİYORLAR

Bursaspor Yönetimi ise daha önce Fenerbahçe'ye transfer süreci sıkıntılı olan Volkan Şen konusunda taraftar tepkisinden çekiniyor. Başkan Ali Ay kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek.

Teknik direktör Paul Le Guen ile yapılan toplantıda ise Fransız çalıştırıcı, Volkan Şen'e onay verdi, kendisinden yararlanabileceğini söyledi.

Trabzonspor'da yaşadığı sorunlu zamanların ardından Bursaspor'da tekrar hayata dönen ve müthiş bir performans ortaya koyan Volkan Şen, yeniden Yeşil-Beyazlı formayla hayat bulmak istiyor. Volkan'ın adı Galatasaray'la da anılıyor.