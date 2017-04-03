Volkan Şen ilk kez konuştu: Rencide oldum

Fenerbahçe'de, Karabükspor maçında yaşanan değişiklik vakası, gündeme damgasını vurdu.

67'de Aatif'ın yerine giren Volkan Şen, 77'de yerini Sow'a bırakmanın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşadı.

BENİ RENCİDE ETTİ

Yıldız futbolcunun, teknik ekip ve Advocaat'a "Beni çıkartın diye işaret yapmadım. Sadece sağlık ekibinin müdahale etmesini istedim. Ben milli bir futbolcuyum. Yedek kalmaya sözüm yok ama sahaya girmemle çıkmam bir oldu. 10 dakikada alınmak beni rencide etti" dediği belirtildi.

Advocaat'ın, Volkan'la bire bir diyaloğa girmediği ve teknik ekip aracılığıyla durumu anlattığı bildirildi.

Hollandalı hocanın, "Onu fiziksel durumunu iyi görmediğim için aldım. Sakatlıktan yeni çıktı. Volkan'ın sakatlığının tekrarlaması hem vakit kaybetmemize neden olacaktı hem de tempomuzu düşürecekti. Gol için zamanımız kalmamıştı. Beğenmedim ve aldım" diyerek kararını açıkladığı öğrenildi.