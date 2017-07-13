Volkan Şen: İnşallah Galatasaray beni alır

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen, Galatasaray forması giyebileceği mesajını verdi...

Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Volkan Şen'i Atatürk Havalimanı'nda gördüğünü söyledi ve aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Yer: Atatürk Havalimanı Dış Terminali CİP Salonu. Saat: 06.20.. Galatasaray’ın Östersunds maçını izlemek üzere Stockholm seyahati için bekliyorum.

Birden Volkan Şen’i yan masada gördüm. İki de arkadaşı yanındaydı. “Hayırdır yurt dışına mı transfer oluyorsun?” sorumuza, “Eşim Yunanistan’da. Onun yanına gidiyorum” yanıtını verdi.

BİRÇOK TEKLİF ALIYORUM

Transfer için beklemede olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, bireysel çalışmalar yaptığını söyledi. Volkan Şen’i çok hırslı ve iddialı gördüm. Yeni sezon için bireysel olarak hazırlandığını belirten 30 yaşındaki futbolcu, “Yurt içinden ve dışından teklifler alıyorum. Volkan Şen’in kim olduğunu tekrar herkese göstermek istiyorum” diye konuştu.

SEVE SEVE GELİRİM

“Volkan Galatasaray’dan teklif gelse ne düşünürsün? Bu konu bazı çevreler tarafından dillendiriliyor da..” dememiz üzerine bombayı patlattı...

Volkan meğer dünden razıymış Galatasaray’a gelmeye... Yanıtı “İnşallah ilgileri vardır. Seve seve gelirim” oldu.

Volkan Şen, 2 sene önce Bursaspor formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçı ise unutamadığını belirtip, “Çok iyi oynamıştım ama kırmızı kart gördüm ve maç benim yüzümden 2-2 bitti” diyerek sözlerini tamamladı.