Volkan Şen: Neden bu toplar girmiyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen kaçırdığı gollerle saç baş yoldurmaya devam ediyor.

"BU TARAFTARA BU YAPILIR MI?"

Bu sezon henüz gol atmayı başaramayan milli futbolcunun Konyaspor maçından sonra gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.

Konya mücadelesi sonrası soyunma odasına gözyaşları içinde giden Volkan Şen'in; "Neden bu toplar girmiyor? Bu taraftara bu yapılır mı?" diyerek kendine kızdığı ve çok üzüldüğü ifade edildi.

Bu sezon 25 maçta hiç gol bulamayıp 3 asist yapan Volkan Şen'in gol atamadıkça kendini baskı altına aldığı da Samandıra'dan sızan bilgiler arasında.

"Bir gol atsam geri gelecek" diye arkadaşlarına dert yanan Volkan'ın gol krizine bir çözüm bulmaya çalıştığı belirtiliyor. Geçen sezon da sezon başı gol vuruşlarında sıkıntı yaşayan Volkan Şen daha sonra açılmış ve ligi 5 gol, 3 asistle tamamlamıştı.