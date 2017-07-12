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Volkan Şen: Türkiye'den teklif almadım

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen, Türkiye'den görüştüğü hiçbir kulübün olmadığını söyledi.

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Volkan Şen: Türkiye'den teklif almadım

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Volkan Şen ve menajeri Hakan Korkmaz, NTV Spor’a açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞTÜĞÜM BİR KULÜP YOK

Volkan Şen, transfer sürecini menajerinin yürüttüğünü söylerken, “Şu anda Türkiye’den teklif aldığımız veya görüştüğümüz hiçbir kulüp yok. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Transferde önceliklerinin yurt dışı olduğunu söyleyen menajer Hakan Korkmaz ise, “Çalışmalarımız sürüyor. En iyi seçeneğe karar vermeye çalışıyoruz” dedi.

Volkan Şen, Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını ve sarı-lacivertli kulüpte güzel günlerinin geçtiğini de sözlerine ekledi. Fenerbahçe ile Volkan Şen geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetmişti.

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