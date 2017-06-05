Volkan Şen'e Premier Lig'den talip var

Fenerbahçe'de sezon boyu bekleneni veremeyen isimlerden Volkan Şen'e Premier Lig'den talip çıktı.

TEKLİF 3.5 MİLYON EURO OLACAK

İngiliz ekibi Crystal Palace, sarı-lacivertli kulübün kapısını milli futbolcu için 3.5 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Henüz teklifini sarı-lacivertli ekibe resmen iletmeyen İngiliz kulübü, Volkan Şen'le anlaşmış durumda.

VOLKAN DA İSTİYOR

Fenerbahçe formasını giydiği 76 maçta 8 gol ve 13 asist yapan Volkan zaman zaman mücadelesiyle taraftarın takdirini kazansa da bir türlü beklenen üst düzey performansı verememişti.

Volkan'ın da bitmesi için istekli olduğu transfere Fenerbahçe'nin resmi teklif geldiğinde FFP anlaşması için gelir yaratmak amacıyla sıcak bakacağı düşünülüyor.