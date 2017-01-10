Ensonhaber.com'a dön

Volkan Şen'i Karavayev bitirdi

Karavayev'in transfer edilmesinin ardından kendini göstermek için hazır olmadığı halde sahaya çıkan Volkan Şen, hırsının kurbanı oldu.

Volkan Şen'i Karavayev bitirdi
Yorum Yap

F.Bahçe'de Volkan Şen şoku yaşanıyor...

Önceki gün Denizlispor'la oynanan hazırlık maçının 34. dakikasında sakatlanıp çıkan yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

MR sonuçları açıklanan Şen'in sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildiği ve en 3 ya da 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 

KARAVAYEV BİTİRDİ

Volkan Şen'i yakan ise Karavayev korkusu oldu.

Formasını yeni transfere kaptırmaktan korkan oyuncu, kendini göstermek için tam hazır olmadan "Oynarım" deyip maça çıkınca faturası ağır oldu.

Kendini yakan Şen'in sakatlığı sarı-lacivertli ekipte teknik heyeti endişeye sevk etti. 

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM