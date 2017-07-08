Volkan Şen'in gönderilme sebebi belli oldu

Fenerbahçe Yönetimi’nin sezon sonunda Volkan Şen ile yolları ayırmaya karar verdiği, bunu da tecrübeli oyuncuya bildirdiği ortaya çıktı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın da bu konuda onayını alan sarı-lacivertli yönetimin Volkan’ı takımda tutmak istememesinin ardından birçok sebep bulunduğu öğrenildi.

İKİ FARKLI PERFORMANS

İki sezondur forma giydiği Fenerbahçe'de çok istikrarsız bir grafik çizen tecrübeli futbolcunun, forma giymediğinde küsmesi ve sonradan oyuna girdiği maçlarda yeteri kadar katkı vermemesi, oyun içinde en küçük darbede abartılı şekilde kendini yere bırakması ve takımın ritmini kaybettirmesi, sürekli tekrarlayan sakatlıkları sabırları taşırdı.

Tüm bunlara rağmen gittiği milli takımda daha coşkulu oynayan, ikili mücadelelerde sürekli ayakta kalmaya çalışan, sakat sakat forma giymeyi bile göze alan Volkan’ın sergilediği bu iki farklı tutum takımdan gönderilmesinin ana faktörünü oluşturdu.

Fenerbahçeli taraftarların da çoğunlukla tepkisini toplayan tecrübeli oyuncuyu, Advocaat da çoğu zaman eleştirmiş, özellikle her pozisyonda hakemden faul istemesine, el-kol hareketleri ile oyunu germesine, rakipleri ile sözlü ve fiziki diyaloglara girmesine tepki göstermişti.

Bu yüzden alacaklarına karşılık Volkan Şen’in sözleşmesi feshedildi. Beşiktaş’ın kapısını çalan ve eski hocası Şenol Güneş ile çalışmak istediğini bildiren Volkan’a şu ana kadar bir cevap verilmediği bildirildi.