Volkan Şen'in F.Bahçe macerası bitti

Fenerbahçe ile Volkan Şen'in yolları ayrıldı. Milli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

KAMPA GÖTÜRÜLMEMİŞTİ

27 Haziran'da başlayan yeni sezon çalışmalarına alınmayan ve Topuk Yaylası kampı kadrosunun da dışında bırakılan Volkan Şen, Fenerbahçe'den ayrıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda milli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Volkan Şen geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde gol atamazken, 3 asist yapmıştı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe resmi internet sitesinden ayrılığı resmen açıkladı. Yapılan açıklamada; "Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon euro karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.