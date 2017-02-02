Volkan: Tribünde olsam kendimi eleştirirdim

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, çok çarpıcı açıklamalar yaptı. 4-1’lik skorla kaybettikleri Kayserispor deplasmanında yediği goller yüzünden çok tartışılan kaptan, performansının iyi olmadığını kabul ederken takım olarak toparlanacaklarının da sözünü verdi.

BU TAKIMIN TARAFTARIYIM

Uzun yıllardır hizmet ettiği kulübün başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacaklarının da altını çizen Volkan, sarı-lacivertli camiaya şu önemli mesajları yolladı:

“Dile kolay tam 13 yıldır bu takımdayım. İyi ve kötü günlerim oldu. Şampiyonluklar da yaşadım, başarısız dönemleri de gördüm. Ben F.Bahçe’nin hem sporcusuyum hem de koyu taraftarıyım. Bunu da göründüğü üzere kimseden saklamıyorum. Sonuçta tribünden gelmiş biriyim."





TRİBÜNDE OLSAM KENDİMİ ELEŞTİRİRDİM

"Hayatımın her döneminde sorumluluklarımın farkında oldum, bundan sonra da olacağım. Şahsıma eleştirilerin olması gayet doğal. Şu an tribüne çıksam ve kendi performansımı görsem ben de kendimi eleştirirdim. Ancak bizler uzun yılların verdiği tecrübeye sahibiz. Bu takımı hocamız ve takım arkadaşlarımızla tekrar ayağa kaldıracak olan da bizleriz."