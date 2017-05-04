Volkan-Van der Wiel kavgasının perde arkası

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Van der Wiel kavgasının perde arkası ortaya çıktı...

Hürriyet'in haberine göre; Van der Wiel Galatasaray maçı öncesi uzun süre antrenmana çıkmamıştı. Sarı kırmızılılar ile oynanacak olan derbi öncesi son antrenmana gelen ve oynamak istediğini söyleyen Hollandalı oyuncu Advocaat'ın muhalefeti ile karşılaştı

İSTEDİĞİN ZAMAN SAHAYA ÇIKAMAZSIN

İstediğin zaman sahaya çıkamazsın diyen Advocaat, Van Der Wiel'i kadroya almadı. Bunun üzerine Hollandalı oyuncu çok sert bir şekilde Advocaat'a bağırmaya başladı.

"Buna hakkın yok. Beni oynatman gerek" diyen Van Der Wiel'e karşılık Advocaat da aynı sertlikte karşılık verdi. Bu sırada menajer Hasan Çetinkaya devreye girdi ve Van der Wiel'e müdahalede bulundu.

VOLKAN YUMRUK ATMAK İSTEDİ

Ancak Hollandalı oyuncu Hasan Çetinkaya'ya da argo kelimeler kullanınca ortam iyice gerildi. Sesleri duyması sonucu oraya gelen ve olaylara tanıklık eden Volkan Demirel, Van der Wiel'i önce uyardı daha sonra da üzerine doğru yürüdü

Hollandalı oyuncuya vurmak üzereyken araya giren diğer oyuncular ve tesis çalışanları Volkan Demirel'in Van der Wiel'e vurmasını engellediler. Olaylar son raddede farklı bir boyut aldı.





Van der Wiel sabah yapılan antrenmana geldi ve bu hafta forma giymek istediğini söyledi. Advocaat ise sert bir üslup kullanarak Hollandalı oyuncuyu antrenmana almadı ve tek başına çalışmasını istedi.