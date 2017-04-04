Volkan'dan Advocaat'a: Oynamak istiyorum

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Volkan Demirel, idmanlara başlarken Kayserispor ile yarın oynanacak kupa maçında kaleye geçmek istediğini hocasına iletti.

Sarı lacivertlilerin kaptanı, Hollandalı hoca ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve tamamen hazır olduğunu söyledi.

ŞU AN İÇİN DURUMU BELİRSİZ

Volkan Demirel için son kararı Advocaat verecek. Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'in sarı lacivertli takımdaki geleceği de şu an için belirsizliğini koruyor.

Yönetim ise kaleci transferi için arayışlarını sürdürüyor. Volkan Demirel ile transfer görüşmelerinin ise lig bitmeden başlaması bekleniyor.