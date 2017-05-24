Volkan'dan Selçuk'a frikik telefonu

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Radyospor’a açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Süper Lig’de çıktığı 31 maçta 2 gol atan Kosovalı oyuncu, Selçuk Şahin ile Volkan Demirel arasında geçen konuşmayı da açıkladı. Muriqi, Kosova Milli Takımı ile Türkiye’ye karşı oynarken de duygulandığını belirtti.

Muriqi’nin yaptığı açıklamalar şöyle;

''Açıkçası Fenerbahçe maçına her takıma olduğu gibi hazırlandık. Maç Pazartesi günü olduğu için 1 gün de fazla antrenman yapma şansımız da oldu. Maçta öne geçmeyi de başardık ama skordan sonra basit hatalar yaptık. Bir de penaltı pozisyonu var tabi. Pozisyonun içinde olan Luccas dokunmadım dedi ama hocanın takdiri diyelim. Kaybettiğimiz için üzgünüz tabi ama yapacak bir şey yok. Ligin bitimine 2 hafta kaldı ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız.''

BENİ Mİ BULDUN DEMİŞ

''Volkan Demirel maçtan sonra Selçuk'u aradı Maçtan sonra Volkan ağabey de Selçuk Şahin'i aramış ‘Beni mi buldun o golü atacak' demiş. Ben geldiğim günden beri Selçuk Şahin antrenman sonlarında duran top çalıştı. Gençlere fazlasıyla örnek olan bir isim. Fenerbahçe'ye golünü atarak da ödülünü almış oldu.''