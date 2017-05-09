Volkan'ın Şenol Güneş'e neler söylediği ortaya çıktı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide son saniye golünün yanı sıra Volkan Demirel ve Talisca arasındaki gerilim de çok konuşuldu.

Bitiş düdüğünün ardından önce Talisca'nın peşine düşen Volkan, sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yanına gitmiş ve hararetli şekilde bir şeyler söylemişti.





AÇIKLARSAM EN AZ 10 MAÇ CEZA ALIR DEMİŞTİ

Güneş ise "Volkan, Talisca için söyledikleri nedeniyle en az 10 maç ceza almalı" demişti. Volkan'ın o konuşmada ne söylediği belli oldu.

İşte o ifadeler:

O PARMAĞI ALIR...

"Hocam seni sever, sayarım. Sana gerçekten saygım sonsuz ama Talisca'ya söyle o parmağını alır onun g... s... Akıllı olsun. Aklını alırım onun. Burası Türkiye. Onun a.. s..."